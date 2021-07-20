سبب انفصال محمد عطية عن خطيبته يخرج للعلن لأول مرة

الوكيل الإخباري - منذ انفصالهما المفاجئ وفسخ خطبتهما، لم يتحدث نجم الموسم الأول من برنامج ستار اكاديمي محمد عطية والمذيعة ميرنا الهلباوي عن الأسباب، لكن عطية كشف أخيراً سبب الانفصال مؤكداً، في تصريحات صحافية، أنه لم يحدث وفاق.





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وأضاف أنهما سيظلان أصدقاء، وأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية مثل الكتاب المفتوح.



وكانت ميرنا الهلباوي قد أعلنت الانفصال من خلال "ستوري" لها على موقع "إنستغرام" قالت فيها :"single .. الحمد لله على كل شيء ".



ورغم فسخ الخطبة إلا أن الهلباوي احتفلت بعيد ميلاد محمد عطية وقامت بتهنئته على إنستغرام قائلة:" متأخرة بس مش مشكلة، كل سنة وأنت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه، مش هطول في الكلام هنا عشان بيحصل حوارات".



ورد عطية عليها: "وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة ومبروك عالتوقيع رغم أنها متأخرة برضه ويارب ناجحة دائما ومحققة كل اللي نفسك فيه."

المصدر - لبنان 24