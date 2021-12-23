سب وقذف وبلاغات مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر

الوكيل الإخباري - كشف المحامي طارق العوضي، بصفته وكيلاً عن الإعلامية أميرة بدر، أنه تقدّم ببلاغ الى نيابة أكتوبر، ضد الإعلامية بسمة وهبة، يتهمها فيه بالبلاغ الكاذب وسبّ موكلته؛ على خلفية حلقتها مع الإعلامي أحمد سالم.

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وقال العوضي إن بسمة وهبة حرّرت بلاغاً ضد موكلته أميرة بدر بسبب حلقتها ضمن برنامج "ورا الشمس" المذاع على قناة "الشمس"، موضحاً: "لما كان التشهير والقذف والبلاغ الكاذب جرائم يعاقب عليها القانون أولاً، وميثاق الشرف الإعلامي ثانياً، وكان حق التبليغ وإن كان مقرراً بنص الدستور، إلا أن إساءة استعمال هذا الحق أو أن يضمن استعماله جرائم معاقب عليها قانوناً، هو ما لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه".



وأضاف البلاغ: "إن البلاغ المقدّم من وهبة ضد الإعلامية أميرة بدر، تضمن جرائم عدة، يحق للشاكية طلب التحقيق فيه واتخاذ اللازم قانوناً حيال ما تضمنته الأوراق والمستندات التي قدّمتها الشاكية من جرائم".



وكانت وهبة قد حرّرت بلاغاً ضد أميرة بدر وأحمد سالم؛ تتهمهما فيه بإهانتها وسبّها في برنامج "ورا الشمس" الذي قُدّم على فضائية "الشمس" خلال رمضان الماضي، إلا أن جهات التحقيق قررت حفظ البلاغ، وعلى الرغم من مرور وقت طويل على الواقعة، تقدّمت وهبة بطلب لفتح التحقيق مرة أخرى في الواقعة، وهو ما استجابت له جهات التحقيق.



وجاء في البلاغ الذي حمل الرقم 1611 لسنة 2021 إداري قسم ثالث أكتوبر، "أن الإعلامية أميرة بدر استضافت الإعلامي أحمد سالم في برنامجها المذاع على فضائية "الشمس"، وأن الإعلامية وضيفها خاضا في عرض وهبة من أجل التشهير بها والتقليل من شأنها لدى جمهورها".

المصدر - لها

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