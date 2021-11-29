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الإثنين، 29-11-2021 04:28 م

سحر فوزي توضح حقيقة إصابتها بوعكة صحية

سحر


الوكيل الإخباري - نفت الممثلة السورية سحر فوزي إصابتها بوعكة صحية بخلاف ما نشرته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت سحر لموقع "الفن" ان الصورة المنشورة تعود لما قبل عامين، وتحديداً أثناء إجرائي لعمل جراحي في حبالي الصوتية، بينما الآن أتمتع بصحة جيدة ولست مصابة بأي عارض صحي الحمد لله.

 

كما كشفت سحر أنها بصدد المشاركة في مسلسل عربي مشترك ضخم جداً بمشاركة كثير من النجوم ومن المقرر ان ينطلق تصويره قريباً في دمشق، على أن تعلن كافة التفاصيل في حينها.

 

المصدر- الفن 

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