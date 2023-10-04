سمية الخشاب بـ 'مية راجل' في رمضان 2024

الوكيل الإخباري - بعد انتهائها من تصوير مسلسل "أرواح خفية"؛ تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب لتصوير مسلسل "بمية راجل" المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024.

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فتاة شعبية اسمها "غالية" هي الشخصية التي ستقدمها "الخشاب" في العمل، وهي سيدة تعيش في منطقة شعبية، لديها العديد من الصراعات، ونراها تحاول تخطي المواقف الصعبة التي تواجهها خلال حلقات العمل الخمسة عشر.



"بمية راجل" من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، ولم تعلن الشركة المنتجة عن باقي أبطال العمل، حيث تستكمل الترشيحات والتعاقد معهم حاليًا، ليتم إعلان بدء التصوير في وقت لاحق.

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