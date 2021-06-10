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الخميس، 10-06-2021 09:35 م

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

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الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" التي أصبحت في العاشرة من عمرها، ونشرت سيرين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور مع ابنتها "تاليا" وهي تحتضنها.

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وعلّقت سيرين عبد النور على الصور معبّرة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة :"اميرتي صار عمرها ١٠ سنين


ما عم صدق كيف مرقو. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي".


الجدير ذكره أن الفنانة سيرين عبد النور تستعد لانطلاق عرض مسلسلها الجديد "دور العمر" الى جانب الممثل اللبناني عادل كرم.

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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