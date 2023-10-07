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السبت، 07-10-2023 09:57 ص

شائعة وفاة الفنان السوري دريد لحام تثير جدلا واسعا

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الوكيل الإخباري - ترددت بعض الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، حول وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام. وقد لاقى الخبر، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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لكن، تبين، لاحقًا، أن هذه الأنباء المتداولة لم تكن إلا مجرد شائعات، حيث نفى الخبر عدداً كبيرًا من الكتاب والإعلاميين السوريين، الذين تربطهم علاقة قوية بدريد لحام. 

 

أثارت هذه الشائعات قلق محبي الفنان السوري الكبير وجمهوره العريض في الوطن العربي، وأثارت الاستياء الشديد أيضًا من مروجي هذه الشائعات.

 

ليالينا 

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