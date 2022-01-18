الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية: لن نُجبر طلبة المدارس على أخذ لقاح كورونا

مهيدات: 54956 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال العام الماضي

أكثر من 380 ألف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

طعن فتاة خلال مشاجرة نسائية في عمّان والأمن يحقق

توضيح من التعليم العالي بشأن موعد اعلان المنح والقروض الداخلية

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط

وفاة عشريني وإصابة آخر بتدهور دراجة نارية

الاوبئة تكشف عن الاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بأوميكرون في المملكة

المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي - أسماء

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

الثلاثاء، 18-01-2022 01:20 م

شاعر يتهم أحمد العوضي بسرقة كلمات أغنية عيد ميلاد ياسمين - صورة

20200503_233914_9785-442x320


الوكيل الإخباري - اتهم الشاعر محمود عليان الفنان أحمد العوضي بسرقة الأغنية التي أهداها لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها وغناها مطرب المهرجانات عمر كمال في الاحتفال الذي أقامه بهذه المناسبة.

وأوضح عليان أن اعتراضه ليس على نسب العوضي الأغنية لنفسه ولكن لأنه لم يقم بنفي ما تردد حول كتابته للأغنية، ولم يتم ذكر اسمه كمؤلف حقيقي للأغنية، سواء من طرف العوضي أو حتى من مؤدي المهرجانات عمر كمال الذي أدى الأغنية بصوته.

اضافة اعلان

 

ونشر عليان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، منشورات تهنئ العوضي على الأغنية معلقاً عليها بقوله: "أنا ماعنديش مشكلة إن الناس تفتكر إن الفنان أحمد العوضي هو اللي كتب غنوة بحبك إيه … المشكلة عندي إن الناس اللي كاتبة إنه هو المؤلف داخل هو ف الكومنتات وعاملها لااااااف".. ليتفاعل معه الكثيرون على المنشور الذي يحاول فيه إثبات حقه الأدبي.

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
حسين-الجسمي

حسين الجسمي يطرح اغنية زفة مضاوي - فيديو

9764076_1532588051

سامية الجزائري تنشر صورة من كواليس مسلسل حوازيق

image (2)

سيلين ديون تلغي جزءا من جولتها العالمية لأسباب صحية

bkdXkGg0UK5wkBOVAxzDNTt7w3y

فيلم سكريم يتصدر عروض السينما في أميركا

20210117092500513

7 سنوات مرت على رحيل سيدة الشاشة العربية

Capture

شاهد .. ضجة كبيرة بعد إعلان يوسف الحسيني أصابتة بأوميكرون على الهواء

أخبار متعلقة
resize

محمد التاجي يوضح حقيقة هجومه على أحمد العوضي - فيديو