شاعر يتهم أحمد العوضي بسرقة كلمات أغنية عيد ميلاد ياسمين - صورة

الوكيل الإخباري - اتهم الشاعر محمود عليان الفنان أحمد العوضي بسرقة الأغنية التي أهداها لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها وغناها مطرب المهرجانات عمر كمال في الاحتفال الذي أقامه بهذه المناسبة.



وأوضح عليان أن اعتراضه ليس على نسب العوضي الأغنية لنفسه ولكن لأنه لم يقم بنفي ما تردد حول كتابته للأغنية، ولم يتم ذكر اسمه كمؤلف حقيقي للأغنية، سواء من طرف العوضي أو حتى من مؤدي المهرجانات عمر كمال الذي أدى الأغنية بصوته.

اضافة اعلان

ونشر عليان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، منشورات تهنئ العوضي على الأغنية معلقاً عليها بقوله: "أنا ماعنديش مشكلة إن الناس تفتكر إن الفنان أحمد العوضي هو اللي كتب غنوة بحبك إيه … المشكلة عندي إن الناس اللي كاتبة إنه هو المؤلف داخل هو ف الكومنتات وعاملها لااااااف".. ليتفاعل معه الكثيرون على المنشور الذي يحاول فيه إثبات حقه الأدبي.





لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة