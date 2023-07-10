الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 10-07-2023 02:19 م

شاهد : أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب من الساحل الشمالي

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الوكيل الإخباري- صورة جديدة لشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، أثارت تفاعل كبير على السوشيال ميديا،وكان من الملاحظ أن شيرين فقدت الكثير من وزنها بحسب تعليقات الجمهور.

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حيث ظهرت وهي برفقة حسام وبعض الأصدقاء، وهما يقضيان وقتاً ممتعاً خلال قضائهما العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.

كانت شيرين قد أطلت على الجمهور مؤخراً مع الموزع الموسيقي النابلسي من الاستوديو، كعادتها بشكل طبيعي وعفوي، وارتدت فستان أبيض بينما علّق النابلسي على الصورة التي شاركها عبر انستغرام، "الصورة لا تحتاج إلى تعليق بل المزيد من الحب".

 




ETبالعربي


 




 

 


 

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