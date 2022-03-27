شاهد..أصالة تغازل حسين فهمي وتهديه أغنية يا واد يا تقيل

الوكيل الإخباري - غازلت الفنانة السورية أصالة إحدى أعضاء لجنة التحكيم في الحلقة الأخيرة من برنامج "الدوم" الممثل المصري حسين فهمي، قائلة: "أنا من حسن حظي قاعدة على طرف الأستاذ الحليوة كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

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وطلبت أصالة من حسين فهمي الإستغناء عن النظارة الطبية وقالت: "شيل النطارة والإضاءة جاية على عيونوا وعنجد أن شفت عيونه ما شاء الله متل ما قالت الأغنية كل شيء حقيقة طلع.

. معقول؟".

وقامت أصالة بغناء أغنية "يا واد يا تقيل" موجهة كلماتها لحسين فهمي،وسط تفاعل من الجمهور.

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