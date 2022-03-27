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الأحد، 27-03-2022 01:41 م

كريم عبد العزيز يقبل يد أصالة مباشرةً على هواء-صورة

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الوكيل الإخباري - قام الممثل المصري كريم عبد العزيز بتقبيل يد الفنانة السورية أصالة أمام جميع حضور برنامج الدوم وعدسات الكاميرا وذلك بعد غنائها له في الحلقة الأخيرة من البرنامج.

حيث غنت أصالة لكريم عبد العزيز أغنية فريد الأطرش "يا جميل" بعد تغيير جزء من كلماتها إلى "يا كريم يا كريم يا كريم .. يا أبو قلب أبيض وكريم"، ليقوم بعدها كريم بتقبيل يدها بعد انتهائها من الغناء وسط تصفيق حار الجمهور.

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