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الخميس، 09-12-2021 12:22 م

شاهد ...أول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب

حسام-حبيب


الوكيل الإخباري - ظهر الفنان حسام حبيب، داخل أحد الاستديوهات مع فريق عمل أحدث أغانيه، ليكون ذلك أول ظهور بعد إعلان انفصاله رسميًا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ويعود حبيب، للغناء مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة، شملت فترة ارتباطه وزواجه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، لكن بعد انفصالهما رسميا، كما أعلنت المغنية الشهيرة قرر استكمال مسيرته الخاصة.

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ونشر الملحن تيام علي صورة له مع الفنان حسام حبيب، وفريق عمل أغنيته الجديدة، قائلاً إنه سيطرح عملاً قريبا برفقة الشاعر أدهم معتز، والموزع الموسيقي محمد نابلسي.


كما يستعد حبيب لطرح ألبوم كامل، بعد الانتهاء من أغنية العودة، التي لم يعلن عن اسمها حتى الآن، لكنها ستطرح قريباً.

 


 

المصدر - لها

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