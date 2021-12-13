شاهد ...أول ظهور لـ إيمي سمير غانم منذ وفاة والديها

الوكيل الإخباري - لأول مرة قررت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم أن تنشر صورة حديثة لها، لا علاقة لها بوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، منذ وفاتهما. إيمي منكسرة للغاية منذ وفاة والديها ولا تستطيع الخروج من حزنها حتى الان ولذلك قررت أن تؤدي مناسك العمرة وظهرت لاول مرة بالحجاب وتعابير وجهها حزينة للغاية وعلقت على صورتها بكلمة واحدة : الحمدلله.

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وتمنى لها المتابعون أن تكون نفسيتها قد تحسنت مع هذه الخطوة المهمة التي أقدمت عليها والتي لها تأثير مهم على نفسيتها وتريحها.

المصدر - الفن