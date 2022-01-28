الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 11:12 ص

شاهد..بكاء واحتضان وتواضع بين نادين نجيم وإلهام علي

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الوكيل الإخباري - نشرت النجمة الاماراتية احلام الشامي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال احتضانها النجمة السعودية إلهام علي بعد فوز الأخيرة بجائزة أفضل ممثلة في حفل "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards، إثر منافسة بينهما.

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وكتبت المطربة الخليجية تعليقاً على سلوك نجيم: "شوفوا التواضع".

 

 


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