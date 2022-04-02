شاهد..تركي آل الشيخ يروج ل رامز موفي ستار

الوكيل الإخباري - نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، برومو برنامج رامز جلال، وعلّق عليه قائلاً: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة... وفي شهر رمضان المبارك... للسنة الثانية على التوالي على قناة mbc... انتظروا ⁧"رامز موفي ستار⁩" برعاية هيئة الترفيه".



وتُعدّ برامج رامز جلال من أهم البرامج الرمضانية، خصوصاً أن برنامجه لهذا العام يعتمد على شخص لاستدراج الضيوف إلى مكان المقلب باعتباره برنامجاً حوارياً، وفجأة يظهر رامز متخفّياً ويبدأ بالتعامل مع الضيف من خلال وضع بعض العراقيل والعقبات التي من شأنها أن تُخيف هذا الضيف في إطار كوميدي، ثم يظهر رامز.

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ومن ضحايا رامز لهذا الموسم: غادة عادل، وحنان مطاوع، وهنا الزاهد، وعمرو يوسف، وسليمان عيد، واللاعب السعودي عبدالله الدوسري.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... للسنة الثانية على التوالي … على قناة mbc ... انتظروا ⁧ #رامز_موفي_ستار ⁩ برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/wIryCQ88Cj March 31, 2022

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