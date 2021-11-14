شاهد ...تفاصيل جديدة عن ليلة زفاف باريس هيلتون

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة العالمية باريس هيلتون عن تفاصيل جديدة عن حفل زفافها الأسطوري الذي تم يوم الخميس على رجل الأعمال كارتر ريوم في لوس أنجلوس، حيث أنها نشرت مدونة على موقعها الخاص.

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فروت بارس أنها أخبرت العاريس قبل انطلاق حفل زفافهما أنه لا يستطيع البكاء لأن حينها ستبدأ هي نفسها بالبكاء، وستدمر الماسكارا الخاصة بها قبل السير وسط المدعوين.

وتابعت باريس:"إلا أنه بكى بالفعل، لكنني أعتقد أنني بدأت في البكاء أولا، لقد كانت لحظة سندريلا وعرفت أنني وجدت حبي الحقيقي".

وتحدثت باريس عن بريق الأضواء، وارتشاف الشمبانيا، والرقص على أغاني "دي جي" في حفل زفافها.



كما انتشرت العديد من التفاصيل عن حفل زفاف باريس وكاتر ومن بينها صور للبطاطس المطلية بالذهب، وقالب الكيك المميز





















المصدر - الفن