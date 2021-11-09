موعد حفل زفاف باريس هيلتون

الوكيل الإخباري - نشرت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون صوراً برفقة خطيبها كارتر ريوم، معلنة أن موعد زفافهما سيكون خلال ثلاثة أيام، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأكدت هيلتون أنها مع خطيبها بدأت تدرك معنى الحب الحقيقي، وقالت :"حبي، منذ أن كنت طفلة صغيرة ، كنت أغني وأستمع إلى أغاني الحب والآن يمكنني القول ، أخيراً فهمت الحب غير المشروط الذي تحدثنا عنه في بعض أعظم قصائد الحب. حب ليس من أجل عرض فحسب، بل هو حب دائم ومنسق ومخلص ولطيف، أنت كل هذه الأشياء. أنا ممتنة للغاية لأنني أكتب قصة حبنا معاً. الآن وإلى الأبد ، يمكنني الآن أن أشعر بالنصف الآخر من دقات قلبي".

المصدر - الفن