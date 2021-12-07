شاهد...دنيا سمير غانم تنشر فيديو كواليس تعلمها لغة الإشارة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو، من كواليس تدريبها على لغة الإشارة قبل مشاركتها في احتفالية "قادرون باختلاف".



وكتبت دنيا على الفيديو: "شكرا مادونا إحدي بطلات قادرون باختلاف هي اللي علمتني لغة الإشارة علي أغنية بلادي اسلمي".

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وانهالت التعليقات من نجوم الفن والجمهور مشيدين بدنيا سمير غانم ومشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف، وكتبت لها الفنانة روجينا: ربنا يحفظك ويسعدك أحلى طلة وأحلى حضور برافوا عليكى يا دنيا".

المصدر - لها