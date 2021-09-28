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الثلاثاء، 28-09-2021 10:23 ص

شاهد ...دنيا غانم تنهار بكاءً وتفقد السيطرة خلال تسلمها تكريم لوالديها

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الوكيل الإخباري - حضرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم مساء أمس الاثنين بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ليكون الظهور الاول لها في اي مناسبة اجتماعية من وفاة والديها.

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وتسلمت دنيا تكريمهما في افتتاح المهرجان، الذي تحمل دورته الحالية اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز لكنها لم تستطع ان تتمالك نفسها فانهارت بكاء وهي تشاهد اللقطات التي تعرض لوالديها على شاشة المسرح وبكيت مجدداً على المسرح بعد تسلمها التكريم حتى انها لم تستطع ان تقول كلمة طويلة لهذه المناسبة.

 

  

 

المصدر - الفن 

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