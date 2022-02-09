شاهد .. زينة عاشور تكشف تفاصيل أولى تجاربها الفنية

الوكيل الإخباري - تحدثت زينة عاشور زوجة "الهضبة" عمرو دياب عن تفاصيل أولى تجاربها الفنية مسرحية "كان يا مكان"، حيث تشارك برؤيتها الفنية في العمل، مشيرة إلى أنها رؤية عربية ولكن بطريقة أكثر عصرية.





اضافة اعلان

وأكدت عاشور خلال لقائها في برنامج mbcTrending" أن العمل "رؤية عربية بدأتُ بها منذ عامين ولكنني قررت أن أصيغها بطريقة أكثر عصرية، وعندما عرضت الفكرة على المستشار تركي آل الشيخ أُعجب بها كثيراً ودعمنا وحمّسنا للمسرحية".





وأضافت: "المسرحية تستعيد شخصية شهرزاد من أجواء أساطير "ألف ليلة وليلة"، وتقدمها لجمهور "موسم الرياض" برؤية عربية عصرية وقد أجرينا جلسات عمل وتدريبات لممثلين سعوديين في المسرح الإنكليزي، كما نقوم بتدريبات عن المسرح الإنكليزي".





لها