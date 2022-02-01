الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض في اصابات كورونا بالعاصمة عمان

البرلمان العربي يعكف على إعداد قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة

حوارية حول الجرائم الإلكترونية في إربد

كهرباء الطفيلة: التقنيات الحديثة حدت من انقطاع التيار خلال المنخفضات الجوية

تعديلات جديدة على شمول العاملين بالقطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي

مفتي عام المملكة يعلن غدا الأربعاء غرّة شهر رجب

قفزة جديدة بأعداد إصابات كورونا وحصيلة قياسية تسجل لأول مرة في المملكة

حجاوي: التزام 85 ألف مصاب بكورونا بالحجر المنزلي سيقلل من تفشي الفيروس

فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى

ايعاز جديد من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الثلاثاء، 01-02-2022 03:48 م

لطيفة: السعودية محطتي القادمة

936


الوكيل الإخباري - التقت النجمة لطيفة بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن خلال نواعم نكشف عن مفاجآتها لجمهور السعودية خلال الفترة القادمة.

اضافة اعلان

 

أبدت لطيفة سعادتها بالتطورات الكبيرة التي تحدث في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، مؤكدةً في تصريحاتها أن هيئة الترفيه ساهمت بشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية والابداعية في جميع أنحاء الوطن العربي وليس السعودية فقط. 


وأضافت لطيفة أنها فخورة بمشاركتها في حدث عربي هام وضخم يضم كافة النجوم من الوطن العربي، مؤكدة أنها تستعد لسلسلة حفلات جديدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن حالة الإبهار التي حققها المستشار تركي آل الشيخ، قد جذبت كافة النجوم من المجالات المختلفة للتواجد في السعودية والمشاركة بهذه الفعاليات الكبيرة.

 

نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020106142639315637375911993157331

طارق سويد بفيديو مؤثر من المستشفى

2021-07-18_19-26-21_351399-730x438

نوال الزغبي في جلسة تصوير بعدسة محمد رزق - صورة

Pz9WikSN4ih7cMC0gXzDHy8PE55SMiwsOucdvFIH

نوال الكويتية تصف حفلها مع أحلام بـ لقاء القمة

01-02-22-542154589

بعد غياب 19 عاماً عن المسرح منى زكي العروسة مع أحمد السقا

img-210723075311-78-ragheb-new

لقاء عفوي يجمع راغب علامة وعابد فهد وزينة يازجي - صور

Screenshot_19-4-1

مهيرة عبدالعزيز ممثلة على المسرح.. لأول مرة

أخبار متعلقة
104981671_01953f6d-8b3e-44c2-9aac-96bed4e5c909

ماجدة الرومي تحيي حفلا ناجحا بالسعودية