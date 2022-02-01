لطيفة: السعودية محطتي القادمة

الوكيل الإخباري - التقت النجمة لطيفة بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن خلال نواعم نكشف عن مفاجآتها لجمهور السعودية خلال الفترة القادمة.

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أبدت لطيفة سعادتها بالتطورات الكبيرة التي تحدث في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، مؤكدةً في تصريحاتها أن هيئة الترفيه ساهمت بشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية والابداعية في جميع أنحاء الوطن العربي وليس السعودية فقط.



وأضافت لطيفة أنها فخورة بمشاركتها في حدث عربي هام وضخم يضم كافة النجوم من الوطن العربي، مؤكدة أنها تستعد لسلسلة حفلات جديدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن حالة الإبهار التي حققها المستشار تركي آل الشيخ، قد جذبت كافة النجوم من المجالات المختلفة للتواجد في السعودية والمشاركة بهذه الفعاليات الكبيرة.

نواعم