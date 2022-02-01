الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 01:14 م

مفاجأة غير متوقعة من زوجة عمرو دياب - صورة

swr_yly_tjm_mrw_wzyn_wwldhm-638x654_523001_original


الوكيل الإخباري - أثارت زوجة النجم المصري عمرو دياب زينة عاشور، ضجة كبيرة من خلال رسالة قصيرة كشفت من خلالها عن تفاصيل عمل مسرحي جديد شاركت في وضع الرؤية الخاصة به، ويحمل عنوان "كان يا ما كان"، وهو من إنتاج سعودي- بريطاني مشترك.

وطرحت عاشور عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام" منشوراً للترويج للمسرحية وعلّقت عليه بالقول: "سعيدة وفخورة بأول عرض لمسرحية فريدة من نوعها من إنتاج سعودي- بريطاني مشترك، مسرحية "كان يا ما كان" في الرياض والافتتاح يوم 5 فبراير".

اضافة اعلان

 


 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-210723075311-78-ragheb-new

لقاء عفوي يجمع راغب علامة وعابد فهد وزينة يازجي - صور

Screenshot_19-4-1

مهيرة عبدالعزيز ممثلة على المسرح.. لأول مرة

image (4)

شاهد..سيف نبيل يحتفل بالـ 20 مليون بقالب كيك ذهبي

مي-حريري

مي حريري تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة

82015249393202

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بكسر في الكتف

f53c1101be5300698c1d1d28260db5cad3490151-060421153132

أنغام ترفض أن تسامح أصالة وتكشف سبب قرارها

أخبار متعلقة
2353

شاهد..عمرو دياب وابنه يرقصان ويغنيان على أغنية يا أنا يا لأ

19_2019-637059750772949345-294

شاهد..عمرو دياب يمازح جمهور حفله بتصريح طريف

6fea2e7d-3bbb-4279-98b1-6140196f0af5

مي عمر تكشف أسرارها الشخصية

320241_0

عمرو دياب يحتفل بميلاد روان بن حسين مع أصدقائها - فيديو

2021_12_28_21_53_41_404

عمرو دياب يثير الجدل حول اتجاهه إلى الـ بزنس - صورة

19_2019-637059750772949345-294

شروط صارمة لدخول حفل عمرو دياب في دبي