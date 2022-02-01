مفاجأة غير متوقعة من زوجة عمرو دياب - صورة

الوكيل الإخباري - أثارت زوجة النجم المصري عمرو دياب زينة عاشور، ضجة كبيرة من خلال رسالة قصيرة كشفت من خلالها عن تفاصيل عمل مسرحي جديد شاركت في وضع الرؤية الخاصة به، ويحمل عنوان "كان يا ما كان"، وهو من إنتاج سعودي- بريطاني مشترك.



وطرحت عاشور عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام" منشوراً للترويج للمسرحية وعلّقت عليه بالقول: "سعيدة وفخورة بأول عرض لمسرحية فريدة من نوعها من إنتاج سعودي- بريطاني مشترك، مسرحية "كان يا ما كان" في الرياض والافتتاح يوم 5 فبراير".

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