الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 01:38 م

شاهد ...سلمى حايك وإبنتها في أحدث ظهور لهما

Salma-Hayek-Getty


الوكيل الإخباري - بعد روما ولوس انجلوس، تتوالى عروض فيلم The Eternals، للمخرجة كلوي زاوو والذي يشارك فيه نخبة من الممثلات النجمات امثال انجلينا جولي وسلمى حايك وغيرهم.

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على غرار انجلينا جولي سافرت سلمى حايك مع ابنتها فالنتينا الى لندن لحضور العرض الاول لفيلم The Eternals تألق الثنائي سلمى حايك وابنتها فالنتينا على السجادة الحمراء حيث لبست سلمى حايك فستان طويل من اللون الخمري، بينما لبست ابنتها فالنتينا فستان اسود قصير مزيّن بالنقط البيضاء.

 

كما التقطت سلمى حايك صورة لها برفقة انجلينا جولي وجيما تشاو وكلوي زاوو مخرجة الفيلم.


 

المصدر - الفن 

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