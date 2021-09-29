شاهد ...سيرين عبد النور وعائلتها بصور مع الدلافين

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مجموعة صور جديدة مع عائلتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت سيرين معهم في المياه وإلى جانبهم دلافين بلقطات عفوية وساحرة.

ولاقت الصور التي نشرتها سيرين إعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين تمنوا لها ولعائلتها أوقات طيبة.



وكانت سيرين قد نشرت صورة مع عائلتها في الساعات الماضية وكتبت تعليقاً على الصورة أعربت عن فرحتها قائلة: "أفضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني".



وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وكان لافتاً أن سيرين منعت التعليقات على هذا المنشور.

المصدر - الفن