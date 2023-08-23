شاهد : صورة لشبيه الراحل طلعت زكريا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- فوجئ جمهور ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بانتشار فيديوهات حديثة عدة يظهر فيها الفنان الراحل طلعت زكريا ضمن حساب يحمل اسم أبو حمد المدريدي.

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وأثارت الفيديوهات جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن تأكد الجمهور من أن الشخص الموجود في الفيديوهات هو نسخة طبق الأصل من الفنان الراحل.



ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيه الفنان الراحل طلعت زكريا وعلّقوا عليها قائلين: "سبحان الله يخلق من الشبه أربعين"، في حين كشف آخرون أن لولا تأكدهم من وفاة طلعت زكريا لظنّوا أنه هو.





