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السبت، 30-10-2021 12:56 م

شاهد ...صورة نادرة لوالدة هاندا أرتشيل تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة النجمة التركية هاندا أرتشيل، مرفقة بصورة إلى جانبها لوالدتها عندما كانت في العمر نفسه وقد أثارت حالة من الجدل نسبة للشبه الكبير الذي يجمعهما.

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متابعو أرتشيل إنهالوا بالتعليقات التي عبرت عن دهشتهم، حيث بدت وكأنها والدتها بكافة التفاصيل، بحسب وصفهم.

 

الجدير بالذكر، أن أرتشيل كانت قد خضعت مؤخراً لجلسة تصوير وضجت الصور بين متابعيها الذين لاموها على إطلالتها إذ إعتبرها البعض غير أنثوية وشبيهة بملابس الرجال خصوصاً أنهم إعتادوا على إطلالاتها الناعمة خصوصاً أنها كانت في الفترة الأخيرة قدوة لإختيار الإطلالات اللافتة والأنيقة.

 

 

المصدر - الفن 

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