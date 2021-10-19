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الثلاثاء، 19-10-2021 12:18 م

كانيي ويست يصدم الجمهور بقراره

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الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجم العالمي كانيي ويست يُغيّر اسمه الى "Ye"، وقد أخذ القبول من المحكمة المختصة بذلك، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، الا ان كانيي لم يعلّق بعد على هذا الخبر.

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وكانت تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للمحادثة التي جرت بين كانيي ويست والمهندس الذي يعمل لديه، والسبب الذي دفع ويست لطرد المهندس.


جاء في المحادثة، إعتذار المهندس مراراً عن تأخره الصباحي، بعد أن تأخر عن دوام عمله 4 ساعات، ليرد عليه ويست :"أنت مطرود، عد لمنزلك، توّقف عن مراسلتي .

 

المصدر - الفن 

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