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الإثنين، 04-10-2021 11:14 ص

شاهد ...كارينا كابور تفضح هذه التفاصيل عن عائلتها الصغيرة

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الوكيل الإخباري - نشرت النجمة الهندية كارينا كابور فيديو طريف من إعلان صورته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وفضحت كارينا بالفيديو تفاصيل حياتها مع زوجها سيف علي خان وولديهما واللحظات الطريفة التي تواجههما والمواقف الطريفة التي يعيشونها مع الأطفال.


والجدير بالذكر أن الفيديو هو إعلان لأحد المنتجات وقد صورته كابور النجمة التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ويواكب أخبار حياتها الملايين.


 

المصدر - الفن 

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