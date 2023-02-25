شاهد كيف اوفى تركي ال الشيخ بوعده وحقق امنية طفل .. وهكذا علقت اصالة

الوكيل الإخباري- اوفى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ بوعده وحقق امنية طفل سوري بلقاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ونشر ال الشيخ على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر مقطع فيديو يوثق وصول الطفل الى السعودية برفقة افراد من عائلته، إذ عبر الاخير عن فرحته بتحقيق أمنيته قائلا: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على ها الدعوة الحلوة والله يحقق لك كل شيء تتمناه يا رب وما مصدق إني جيت على السعودية".



وارفق ال الشيخ الفيديو بتعليق:"الله يكتب أجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم، اليوم انا سعيد الحمدالله".



وتفاعلت الفنانة السورية اصالة مع مبادرة تركي ال الشيخ هذه، وكتبت:"أهل الكرم والإنسانية الله يحفظكم لدنيي محتاجتكم لتعمر".



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