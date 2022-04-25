شاهد..ماغي بو غصن كادت تحترق

الوكيل الإخباري - كادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن تتعرض لحادث في موقع تصوير مسلسلها (للموت2) والذي يعرض طيلة أيام شهر رمضان المبارك بشكل يومي.

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وكشفت ماغي بأنها حين كانت تصور مشهداً تقوم به سحر بمحاولة لإشعال حريق وقتل عمر الذي يلعب دوره باسم مغنية، كادت النار أن تطالها وتشتعل فيها، لكنها نجت من الموت، وفي هذا المشهد الذي شاركت ماغي لقطة من كواليسه بالفيديو تبدو وهي تهرب وكذلك باسم ومن كانوا في موقع التصوير.



وأردات سحر الانتقام لمقتل حبيبها أمير الذي لعب دور الممثل اللبناني بديع أبو شقرا فحاولت قتل باسم.

القدس العربي