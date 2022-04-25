شاهد..محمد ثروت يهدد رامز جلال بالسجن بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار

الوكيل الإخباري - أصيب الفنان محمد ثروت بصدمة بعد اكتشاف مقلب حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع عبر قناة MBC مصر.



وخرج محمد ثروت من مرحلة الجسر في حالة شديدة من الإرهاق، وبمجرد كشف الفنان رامز جلال عن وجهه جرى وارءه ورماه بالقناع قائلا : "هسجنك قريب والله العظيم".





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وعاتب محمد ثروت رامز قائلا : "أنا مليش في الأكشن، أنا صديق البطل انضرب مكانه، أو آخد رصاصة في قلبي وأقول دمي في رقبتك يا صاحبي".



في الفن