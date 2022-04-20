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الأربعاء، 20-04-2022 12:07 م

فان دام يخرج عن النص ويفاجئ تارا عماد بسؤال غير متوقع-فيديو

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الوكيل الإخباري - وقعت اليوم الفنانة تارا عماد ضحية جديدة من ضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز موفي ستار" الذي يقدمة على قناة mbc مصر.

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وخاضت تارا مغامرة مُثيرة تعرضت فيها للكثير من المُفاجآت غير المتوقعة.

وكعادة رامز جلال في السخرية من ضيوفة، وفي أول لقاء جمع بين تارا والنجم العالمي فان دام، أخذ رامز جلال يسخر منها ومن فان دام أيضاً.

وخلال حديث تارا مع فان دام باللغة الإنكليزية، قال رامز: "فان دام بيرتجل، وشكله كده وكإنه بيتقدملها". وسألها فان دام: "هل أنتِ من مصر"، ليقول رامز: "بقالنا 3 أيام بنحفظك إنها مصرية".

 

لها 

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