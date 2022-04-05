شاهد.. رد فعل حمو بيكا بعد اكتشاف مقلب رامز

الوكيل الإخباري - حل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفاً في ثالث مقالب رامز جلال ببرنامجه الرمضاني الجديد "رامز موفي ستار"، عبر شبكة قنوات MBC مصر، حيث أصيب بيكا بحالة من الرعب.

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في بداية الحلقة دار حديث بينه وبين النجم العالمي فان دام، ليفاجئ بيكا رامز جلال والجمهور بترديد الكلمة الانكليزية "no"، ليسخر منه رامز ويعلق "بيكا بقا يتكلم انجليزي يا أم بيكا".

ثم قام بيكا بتعريف فان دام بأغاني المهرجانات، من خلال غناء "إنت معلمة" له، لكنه فاجأ مساعدة رامز جلال قائلاً: "يا بت ده مش فاهم حاجة، دا مش فاهم عربي خالص".





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