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الثلاثاء، 21-09-2021 11:28 ص

شاهد ...مريم أوزرلي تعايد والدها بصورة تجمعهما

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الوكيل الإخباري - عايدت النجمة التركية مريم أوزرلي والدها بمناسبة عيد ميلاده بصورة تجمعهما نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً خصوصاً بعد أن لاحظ متابعيها الشبه الكبير القائم بينهما.


الجدير ذكره أن مريم تحدث ضجة بين متابعيها في كل مرة تنشر صورة جديدة لها.


وسبق أن نشرت أوزرلي مجموعة من الصور الجديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وخطفت أنظار متابعيها بملابسها الكلاسيكية التي حملت ألواناً صيفية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة، معتمدة مكياجاً ناعماً.

 

المصدر - الفن

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