شاهد ...معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي عبر الصفحات لمعجبة رمت نفسها أمام سيارة الفنان المصري محمد حماقي، لرؤيته وإلتقاط صورة تذكارية معه.

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وفي التفاصيل أثناء قيادة حماقي لسيارته بعد إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق في الإسكندرية، حين ظهرت أمامه فجأة فتاة ومنعته من التحرك وسط محاولة مرافقيه منعها، وكانت المعجبة منهارة تسعى للوصول إليه.

وسرعان ما تدخل حماقي وطلب من المرافقين السماح لها من الإقتراب منه، وأخذت صورة معه بحماس كبير وإعجاب، كما أبدى حماقي تفاعله معها وتحدث معها لبعض الوقت.







المصدر - الفن