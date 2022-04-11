شاهد..منى أبو حمزة مفاجأة للموت 2 بدور زعيمة العصابة

الوكيل الإخباري - ظهرت الاعلامية اللبنانية منى أبو حمزة ضمن مشاهد الموسم الثاني من مسلسل "للموت" وبالتحديد في الحلقة التاسعة من المسلسل.

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وأدت منى في المسلسل شخصية "رندا" وهي زعيمة عصابة وظهرت بملابس سوداء كعصابات المافيا بينما تقابل النجم السوري محمد الأحمد ويقول لها "امريني".



ونشرت منى أبو حمزة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو لظهورها في العمل وتفاعل معه محبوها ومعجبوها ومن بينهم صديقتها الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن التي علّقت على الفيديو: "أهلا وسهلا بالست رندا" لترد منى على تعليق ماغي: " أنتي الي ست الستات".

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