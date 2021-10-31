الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

أشغال مؤقتة لمدة 3 سنوات لموظف أدين بالاختلاس

توسعة وتفعيل ورفد أقسام بمستشفى الزرقاء

الزراعة النيابية: توجه حكومي لتخفيض كلف إصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين

شكوى بشأن مدرسة في لواء بني كنانة والتربية توضح

10 وفيات و 1723 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

وزير التربية يوعز بتطوير وإصلاح التعليم المهني

تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

جولة ميدانية لموقع مشروع تطوير مكب الأكيدر

أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني

السجن 7 سنوات لشخص زوَّر إذن أشغال

الأحد، 31-10-2021 04:05 م

شاهد ...نيللي كريم مع زوجها بأحدث ظهور لهما

نيللي-وزوجها


الوكيل الإخباري - بعد زواجهما منذ أشهر، ظهرت الممثلة المصرية نيللي كريم برفقة زوجها لاعب السكواش المصري السابق هشام عاشور على السجادة الحمراء بإفتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ32.

اضافة اعلان

 

ويعتبر هذا الظهور بمثابة الأول والرسمي لهما، وظهرا مرتديين ملابس باللون الأسود.

 

وأثارت الصور ومقاطع التي إنتشرت للثنائي على مواقع التواصل الإجتماعي إعجاب المتابعين، معبرين عن جمالهما، وجمال العقد التي إرتدته لتزين إطلالتها.

 

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس السبت تكريم نيللي كريم عن مجمل مسيرتها السينمائية.

 

وكان إحتفل الثنائي بشهر آب/أغسطس الماضي بزفافهما وإرتدت نيللي فستان الزفاف بغاية البساطة والأناقة والرقي وبدت بطرحة طويلة وفستان طويل أبيض مطرز وعلى كتفيه وردتان كبيرتان، وحضر الحفل العديد من الفنانين منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021103115322029LK

إصابة بون جوفي بفيروس كورونا

333

عمرو دياب يثير الجدل بعد نشره صورة مع فتاة على انستغرام

image (2)

حقيقة مقاضاة أبو هشيمة والد زوجته ياسمين صبري

karim12

إصابة كريم محسن بفيروس كورونا

لوبيز

جينيفر لوبيز تكشف عن رقم هاتفها ورسائل تصلها بالملايين

5295071_1554284225

شاهد ...حقيقة معاناة زينة مكي من رهاب التصوير

أخبار متعلقة
244044147_413922720189658_3069973969283886161_n

نيللي كريم تفاجئ زوجها هشام عاشور في معكم - فيديو