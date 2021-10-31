شاهد ...نيللي كريم مع زوجها بأحدث ظهور لهما

الوكيل الإخباري - بعد زواجهما منذ أشهر، ظهرت الممثلة المصرية نيللي كريم برفقة زوجها لاعب السكواش المصري السابق هشام عاشور على السجادة الحمراء بإفتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ32.

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ويعتبر هذا الظهور بمثابة الأول والرسمي لهما، وظهرا مرتديين ملابس باللون الأسود.

وأثارت الصور ومقاطع التي إنتشرت للثنائي على مواقع التواصل الإجتماعي إعجاب المتابعين، معبرين عن جمالهما، وجمال العقد التي إرتدته لتزين إطلالتها.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس السبت تكريم نيللي كريم عن مجمل مسيرتها السينمائية.

وكان إحتفل الثنائي بشهر آب/أغسطس الماضي بزفافهما وإرتدت نيللي فستان الزفاف بغاية البساطة والأناقة والرقي وبدت بطرحة طويلة وفستان طويل أبيض مطرز وعلى كتفيه وردتان كبيرتان، وحضر الحفل العديد من الفنانين منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل.

المصدر - الفن