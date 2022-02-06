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الأحد، 06-02-2022 03:58 م

شاهد..ياسمين عبد العزيز تراند على السوشال ميديا

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حسابهاالخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لها أثار الفزع بين جمهورها حيث ظهرت في الفيديو، بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل، حتى أن الكثيرين علقوا بالدعوات بأن يكون ذلك نوعاً من فلاتر التصوير.

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وتباينت آراء الجمهور في التعليقات حول شكلها حيث أعتقد الكثيرون أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، بينما ظن آخرون أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاه.

 

وكشفت ياسمين خلال حركات وجهها في الفيديو أنه فلتر لتغيير الملامح بسبب عدم ثبات الصورة وتغير الأبعاد.

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