شريهان تتضامن مع لبنان - صورة

الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة المصرية شريهان عن حزنها الكبير لما يحدث في لبنان، بعد إنفجار خزان وقود في بلدة التليل في عكار، شمال لبنان فجر اليوم.

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وكتبت شريهان في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: الوجع على بلدنا الثاتي بيروت فاق كل الكلام كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيئ غير إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها.



وأضافت: لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود.





المصدر - الفن