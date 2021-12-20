شقيق سمية الألفي يكشف عن حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة - فيديو

الوكيل الإخباري - لا يزال خبر خضوع النجمة سمية الألفي لعملية جراحية بعد إصابتها بورم سرطاني في الثدي يقلق الجمهور، حيث تحدث شقيقها عن تفاصيل حالتها الصحية.





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وكشف تقرير لبرنامج MBCTRENDING عن حالة النجمة المصرية بعد خضوعها لعملية جراحية نقلاً عن شقيقها ألفي، وأكد أن وضعها الصحي مستقر حالياً بعد جراحة استمرت لأربع ساعات، وإنها خضعت في العملية لاستئصال الثدي والورم الخبيث في الغدد الليمفاوية.





وشدد على أنها تنتظر نتائج تحاليل الورم بعد 10 أيام، مشيراً إلى انها تستمر في تلقي العناية في المستشفى بالقاهرة وستغادر اليوم، ولكن الأطباء لم يستقروا على طريقة العلاج حتى الآن، ومن المرجح أن تستكمل العلاج بجلسات الكيماوي في الفترة المقبلة.





المصدر - لها