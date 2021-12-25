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السبت، 25-12-2021 11:39 ص

شكران مرتجى ترد على متنمر سخر من أنفها - صورة

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الوكيل الإخباري - ردّت الفنانة السورية شكران مرتجى على متابع سخر من شكل أنفها بعدما نشر زميلها ومواطنها الفنان قاسم ملحو صورة قديمة ظهرا فيها مع زميلهما الفنان باسم ياخور خلال دراستهم في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقالت مرتجى في تعليقها على الكلام المسيء الذي أشار إلى أن المال والتجميل قد غيّراها: "بحياتي ما نكرت إني عاملة عملية تجميل صديقي، وبتشرف بشكلي قبل وهلأ، والشغلة ما إلها علاقة بالمصاري، أي حدا عندو مشكلة وبيقدر يحلّها بيحلّها، شكراً للطفك ولكل حدا اتمسخر واتنمّر عليي والحمد لله والله يعين اللي عنده مشكلة بمخه وروحه وما بيقدر يحلّها".

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المصدر - لها

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