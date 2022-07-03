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الأحد، 03-07-2022 04:49 م

شكران مرتجى تستعيد ذكرياتها مع إيهاب توفيق والأخير يعلق

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى صورة للفنانين محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أنهم يذكرونها بالزمن الجميل.

وعلقت شكران مرتجى على الصورة التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة: "هذا الثلاثي الجميل كانوا صناع بهجة في سنوات مضت ومازالوا بالنسبة لي مجرد سماعهم يعيدوني لأيام جميلة الله يحميكم".

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وبدوره الفنان إيهاب توفيق أعرب عن سعادته بحديث شكران مرتجى حيث شارك المنشور عبر صفحته وأرفقه بتعليق: "كلام جميل من فنانة كبيرة وجميلة كل الشكر ".

 


 

الفن


 




 

 


 

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