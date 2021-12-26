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الأحد، 26-12-2021 12:21 م

صابر الرباعي ينزعج من شائعة وفاته

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الوكيل الإخباري - في مقابلة عفوية ببرنامج " حبر سري"، فتح النجم صابر الرباعي قلبه وتحدث عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية، إضافة الى الشائعات التي تطاله والانتقادات التي ترافق النجوم على السوشال ميديا.

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وأكد الفنان التونسي أن بعض الشائعات تؤثر عليه وتشعره بالحزن، وخاصة شائعة وفاته في حادث سير، وقال: "مش بخاف من الموت ولكن اتخضيت خوفا على أهلي خصوصا لما أكون بعيدا عنهم، وأكيد هذه الشائعة هتهزهم وموقف مخيف، السوشال ميديا بقت اللعبة فيها خروج عن المعقول".

 

المصدر - لها

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