صابر الرباعي ينزعج من شائعة وفاته

الوكيل الإخباري - في مقابلة عفوية ببرنامج " حبر سري"، فتح النجم صابر الرباعي قلبه وتحدث عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية، إضافة الى الشائعات التي تطاله والانتقادات التي ترافق النجوم على السوشال ميديا.

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وأكد الفنان التونسي أن بعض الشائعات تؤثر عليه وتشعره بالحزن، وخاصة شائعة وفاته في حادث سير، وقال: "مش بخاف من الموت ولكن اتخضيت خوفا على أهلي خصوصا لما أكون بعيدا عنهم، وأكيد هذه الشائعة هتهزهم وموقف مخيف، السوشال ميديا بقت اللعبة فيها خروج عن المعقول".

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