السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 03:02 م

صباح الجزائري تحتفل بمناسبة عائلية خاصة

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الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بحمل زوجة ابنها كرم التقي، حنين ضو، وذلك باحتفال صغير حضره المقربون من العائلة فقط.

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وحرصت الجزائري على توثيق أجواء الاحتفال مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها في "إنستغرام" مرفقة بتعليق باركت فيه لابنها، وتمنت أن يتمم الله حمل زوجته بخير، قائلة: "مبروك كرم وحنين.. الله يقومك بالسلامة وشوف بنوتي على خير.. الحمد لله".


وظهرت الجزائري خلال الاحتفال بإطلالة صيفية شبابية باللون البرتقالي، واعتمدت تسريحة الضفيرة، كما ظهرت ابنتاها "ترف ورشا" وهما تستمتعان بأجواء الاحتفال.


فوشيا


 




 

 


 

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