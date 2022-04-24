صبا مبارك في توبة .. تنتقم على طريقتها

الوكيل الإخباري - تتوالى المصائب والهزائم التي تحل بالنجمة صبا مبارك في الدراما الشعبية توبة، والتي واجهتها جميعاً بقوة وصلابة حقيقية، لكنها رضخت في النهاية أمام صدمتها العاطفية، وأمام حبها لتوبة.



كانت إحسان قد وافقت على توزيع تركة أبيها وتحملها كافة الديون مقابل أن تحتفظ بحقها في البيت، ولكن زوجة أبيها كانت تعد لها فخاً جديداً، إذ وافقت على بيع حقها في البيت إلى زينهم الذي يرغب في الإيقاع بإحسان فيشباكه إن لم يكن باللين فبالقوة.



بعد إعلان المزاد العلني لبيع محل أبيها، يتكالب التجار وفي مقدمتهم طرزان للاستيلاء على المحل، ولكن يتدخل إبراهيم ويرفع سقف المزايدة بنحو لا يستطيع أن يجاريه أي من المنافسين، في محاولة منه لخطب ود إحسان والتقرب منها.

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بعد عودتها إلى البيت، تجد زينهم في الداخل وتكتشف فخ زوجة أبيها، وعندما يحاول زينهم التحرش بها تهرب إلى المحل وتبيت ليلتها فيه، وفي اليوم التالي توافق على عرض إبراهيم بإدارة المحل ودعوة أمه للإقامة معهم.



في نهاية الحلقة الثانية والعشرين توافق إحسان على طلب إبراهيم، الذي لم يعبّر عنه بالكلام بقدر ما عبّر عنه بالفعل، وتقرر بعد هزائمها المتتالية أن

تعاقب نفسها وتنتقم من توبة بزواجها بأخيه.



نواعم