صبا مبارك تعيش حالة من الصدمة في توبة

الوكيل الإخباري - تلقت الممثلة صبا مبارك بدورها إحسان مطاوع في مسلسل توبة في حلقته الخامسة عشر، صدمة بعد أن كشف لها عن سر وصولات الأمانة التي كتبها لوالدها لكن بعد فوات الأوان، وكانت إحسان أصبحت في حماية توبة بعدما دافع عنها عندما حاول زينهم التحرش بها في السوق، إلا أنها تصدم بعدما تكتشف أنه هو اللص الذي اقتحم محل والدها ليسرق المفتاح الغامض.



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ولم تكد صبا تستوعب الصدمة الأولى حتى تلقت الصدمة الثانية عندما اتجهت للمستشفى حيث يرقد والدها لتخبرها الممرضة بوفاته.

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