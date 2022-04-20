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الأربعاء، 20-04-2022 02:01 م

عملية تصفية الحسابات تبدأ ونهاية مأساوية لسيد الأجنبي على يد توبة

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الوكيل الإخباري - عاد توبة الممثل المصري عمرو سعد لتصفية حساباته مع الجماعة التي أنهت حياته ودمرتها وقتلت زوجته "لقا" الممثلة المصرية أسماء أبواليزيد، ووالده "العم عبد التواب"، وبدأ توبة من "النوري" الذي استدرج من خلاله "ابو نادرة" وقتله حريقا في مكان قد اتفق عليه معه "النوري".

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و من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة على هاتف "ابو نادرة"، توجه توبة إلى مكان "سيد الأجنبي" وعمد إلى قتل جميع رجال الحراسة الخاصة فيه، بطريقة إبداعية في تصوير المشهد الذي بدا حقيقي جدا أثناء المشاهدة وعلى طريقة الأفلام الأجنبية، وبعدما قتل كافة رجاله وصل "توبة" إلى "سيد الأجنبي" وأطلق عليه عدد من الرصاصات بهدف تعذيبه ومن ثم أدخله إلى خزنته الخاصة وحبسه فيها ورماه في البحر، حتى مات غريقا بطريقة مأساوية جدا.

 

الفن 

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