صفاء أبو السعود تعلن موافقتها على العودة للتمثيل بهذا الشرط - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية صفاء أبو السعود في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، عن رغبتها بالعودة إلى التمثيل والوقوف أمام الكاميرا.

اضافة اعلان

وقالت :"الآن لدي الرغبة في العودة للتمثيل والتعامل مع الكاميرا مرة أخرى، ولو جالي حاجة مكتوبة كويس ومتقنة فالواحد يحب يعملها، لكن لو حاجة عادية متوفر زميلات كثر يقومن بأداء تلك الأدوار، ملوش لزوم أطلع أزودهم واحدة".





أما بالنسبة لتجربتها الإعلامية قالت:"مقدم البرنامج بيستأذن عشان يدخل كل البيوت، والناس بتقولك اتفضل عشان تقول حاجة كويسة ويخرجوا بمعلومة"، مشيرة إلى أنها تقدر عمل مقدمي البرامج، لافتة إلى أن الممثل يندمج في شخصيته بالتمثيل والمطرب كذلك، لكن مقدمو البرامج يدخلون البيوت بشخصياتهم الحقيقية.

المصدر - الفن