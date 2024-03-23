صفعة ماغي بو غصن في 'ع أمل' تتصدّر الترند اللبناني - فيديو

الوكيل الإخباري - تصدّرت ردة فعل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على الصفعة التي وجهها لها الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، ضمن أحداث حلقة رقم 11 من مسلسل "ع أمل"، الترند في لبنان، في ظل متابعة الجمهور للمسلسل الذي ينافس في سباق دراما رمضان 2024.



وفي الحلقة التي عرضت يوم الخميس، تقع ماغي بو غصن أرضاً بعد الصفعة، وتصاب بحالة ذعر هستيرية، بعدما ضربها بديع أبو شقرا (جلال) على وجهها. وفجأة تعود إلى شخصيتها الأساسية التي تحاول إخفاءها عن الآخرين "سهاد"، متوسلة له ألا يضربها، ما يُدخل أبو شقرا في حالة من الصدمة.

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