شاهد.. إليسا تطرح أغنية مسلسل 'ع أمل' في دراما رمضان

الوكيل الإخباري - طرحت النجمة اللبنانية إليسا تتر مسلسل "ع أمل" لمواطنتها ماغي بوغصن، الذي تخوض به الأخيرة ماراثون دراما رمضان 2024، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان محمد يحيى، في أول تعاون بينه وبين إليسا، وتعد أولى تجاربه في تلحين أعمال لبنانية، والعمل من توزيع عمر صباغ، ليتصدر اسم النجمة اللبنانية واسم الأغنية الترند على منصة إكس في لبنان، وعدد من الدول العربية.

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