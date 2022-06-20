صورة - جينيفر لوبيز تحتفل بعيد الأب

الوكيل الإخباري-نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مجموعة صور من عدة مناسبات جمعتها بوالدها وذلك احتفالاً بعيد الاب، علقت لوبيز على الصور قائلة: "لأفضل أب على الاطلاق"، الصور حازت على عدد كبير من الاعجابات وعلق عليها المتابعون متمنين عيد أب سعيد للوبيز.



وكانت روجت النجمة العالمية مؤخراً للوثائقي Halftime الذي يعرض قصة حياتها، ويظهر ان امها كانت صارمة ولا تتردد بضربها هي وشقيقاتها لحثهن على فعل ما هو افضل حسب ما أوضحت الام. وكانت لوبيز اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح مفاجىء عن مشاركتها الغناء في السوبربول مع النجمة شاكيرا قائلة انها اسوأ فكرة في العالم.

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